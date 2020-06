Charme e stile tutto italiano per la "It models management"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La moda non è certamente un mondo del quale potere cambiare le regole, ma quello che oggi può fare la differenza è sicuramente non solo quel che si propone, ma come e con quali valori. Se, poi, si rimane fermi nel veicolare il marchio Italia, ecco che la formula può essere vincente. La parola d’ordine, infatti, è e sarà charme per “IT Models Management”, la nuova agenzia di moda che nasce dalla sinergia tra la MaxServices con Massimiliano Vicari e l’Atom con Manfredi Simonetti.

"Parliamo di un modo nuovo di essere modelle e modelli - spiega Massimiliano Vicari -, offrendo un livello sicuramente superiore alla media perché in automatico opereremo una selezione molto attenta. Questo perché cureremo noi gratuitamente le sponsorizzazioni, i book fotografici e gli showreel. Cresceremo sempre di più, certi della qualità che siamo pronti a offrire". In tempo di social, poi, non mancherà, anzi sarà alla base del percorso che le modelle e i modelli faranno con l’IT Models Management, l’incremento di followers e il coinvolgimento degli youtuber per un impatto mediatico assolutamente diverso e al passo con i tempi.

"Daremo alle ragazze la possibilità di collaborare e lavorare insieme a stilisti di fama internazionale - aggiunge Manfredi Simonetti - grazie al fatto che si stanno unendo due aziende già esistenti e attestate da tempo sul mercato: la MaxServices, leader nel settore della comunicazione, dello sviluppo web e dei social; l’Atom, una realtà produttiva nel campo dei contenuti virali, della produzione audio e video, fotografia e computer animation. Insieme stiamo dando vita a un’agenzia che si attesterà nel mondo della moda, sviluppando un concetto di arte come non si è mai visto prima". Un nuovo entusiasmante viaggio, quello che la “IT Models Management” sta per affrontare con l’energia e la determinazione giuste per fare la differenza. Tante le sorprese e le novità in cantiere. Per saperne di più, basta seguire l’agenzia sui principali social e, a breve, anche sul sito Internet www.itmodelsmanagement.it. Se, dunque, pensi di essere pronta ad affrontare questa nuova avventura scrivi a casting@itmodelsmanagement.it inviando tre foto e i tuoi dati.

Gallery