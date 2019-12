Mobilità ecosostenibile, a Palermo si presenta la prima crossover bike

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi a Palermo appuntamento da non perdere con la "mobilità ecosostenibile" a partire dalle ore 17,00 fino alle ore 19,00 in esclusiva per Evolbike, Arlix, azienda Italiana nata in Sicilia e con sede a Milano, presenterà in viale Croce Rossa al numero 50, un esemplare personalizzato della nuova TECHNO-CRUISER, la prima crossover bike dal look esclusivo e tecnologicamente ricercato. Nel corso della presentazione sarà consegnata la nuova TECHNO – CRUISER al noto comico siciliano, nonchè testimonial d’eccezione, Sasà Salvaggio. L’evento verrà trasmesso anche in diretta radiofonica su Radio Time.