Regalo di San Valentino per la Missione Speranza e Carità: ecco 100 nuovi posti letto

Poco prima di Natale il missionario laico Biagio Conte avev rivolto un appello a tutti i cittadini chiedendo di regalare un letto ai meno fortunati, ospiti della Missione Speranza e Carità da lui fondata. Oggi, a pochi giorni da San Valentino, la consegna di cento posti letto - comprensivi di reti, materassi e cuscini – donati dal gruppo Aurora Biofarma.

"È un onore annunciare il coinvolgimento attivo della nostra azienda al progetto della Missione di Speranza e Carità, una realtà presente a Palermo che con le sue tre comunità, due destinate all’accoglienza maschile e una per l’accoglienza di donne singole o mamme con bambini, si impegna a offrire accoglienza ai nuovi poveri della città e a tutti quelli che rimangono ai margini della società – dice l’amministratore delegato di Aurora Biofarma Nicola Di Trapani che, siciliano di nascita, da vent’anni segue personalmente le attività della Comunità - . Una partecipazione che vogliamo rendere pubblica con l’obiettivo di far conoscere questa iniziativa a tutti e sensibilizzare la cittadinanza a prendervi parte".

Non è la prima iniziativa di Aurora Biofarma per il sociale. Numerose infatti le iniziative poste in essere dall’azienda a sostegno di progetti solidali al fianco di società sportive e in veterinaria pet: come l’apertura della sede di Milano del gruppo farmaceutico per la cena di Natale.

"Cerchiamo di fare ciò che è possibile, sia come azienda che come singoli – conclude Di Trapani – per questo invitiamo tutti coloro che ne hanno la possibilità e facoltà a donare, anche piccoli gesti possono fare la differenza".