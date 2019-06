Miss Mondo Italia 2019, la cefaludese Giorgia Rosponi tra le 50 finaliste

Anche la cefaludese Giorgia Rosponi, tra le 50 bellezze ammesse a partecipare alla finalissima di Miss Mondo Italia, che sarà condotta da Giorgia Palmas il 15 giugno al Teatro Italia di Gallipoli, in Puglia. Tra le 50 finaliste anche la villabatese Grazia Mannina, che ama farsi chiamare Gracy, che ha una vera passione a 360 gradi per la moda da quando era giovanissima: sogna anche di fare la stilista.

La proclamazione è avvenuta al termine della cena di gala che si è svolta lunedì 3 giugno all’Ecoresort Le Sirenè, struttura del gruppo Caroli Hotel di Gallipoli. In questa occasione Giorgia ha avuto modo di sfoggiare un magnifico abito impero rosso di Luigi Auletta fornitole dall’Atelier Marlet di Cefalù.

Non resta che aspettare il 15 giugno per capire se una delle due palermitane sarà la Miss deputata a rappresentare l’Italia in Thailandia il 7 dicembre 2019. Tra gli ospiti della serata Bianca Atzei, Filippo Magnini, Pino Campagna, Alessandro Cecchi Paone e Luca Abete.



