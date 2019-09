Miss & Mister città di Palermo 2019, premiati Noemi Scattarreggia e Federico Pedone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ la diciottenne Noemi Scattarreggia la nuova Miss Città di Palermo 2019. Studentessa del liceo linguistico con la grande passione per la moda, il cinema e lo spettacolo. Il suo grande sogno diventare una modella professionista ma ha intensione di continuare gli studi universitari con lo scopo di diventare una mediatrice linguistica. Ama lo sport, in particolar modo il fitness che, pratica costantemente. E anche quest’anno come nella precedente edizione c’è anche un Mister, si chiama Federico Pedone 16 anni studente del liceo scientifico di Palermo. Grande Passione per lo sport in particolar modo per il tennis, nel tempo libero si diletta come dee jay e il suo sogno è far parte del mondo della moda.

L'elezione è avvenuta sabato 31 agosto, presso l’elegante location palermitana di Villa Filippina. Quasi 80 concorrenti hanno partecipato alla fase conclusiva di questo concorso. Oltre trenta le finaliste che si sono contese l’ambito titolo della più bella della nostra città e una decina i ragazzi che hanno gareggiato per il titolo del mister più bello.

Anche quest’anno come nella precedente edizione si è svolto contestualmente il concorso per la sezione “Kids” (bambini e bambine di età compresa tra i 4 e i 10 anni), su quasi quaranta piccoli partecipanti si sono aggiudicati il podio la piccola Sofia Maria Ferrara, che, ha conquistato pubblico e giuria con il suo carisma e il suo sorriso nonostante i suoi soli quattro anni, tra i bambini vince la bellezza, l’eleganza e il portamento di Daniel Mutolo.

A presentare la kermesse insieme all’intrattenitore Mirko Speciale, responsabile della Cartoonia Animazione e partners di questa edizione del concorso, è stata la brava, elegante e grintosa showgirl Katiuska Falbo. Tra una sfilata e l’altra hanno intrattenuto il pubblico in platea, la comicità dell’attore e comico Dario Tindaro Veca, l’energia del gruppo di danza caraibica Vulcano Latino di Licia Virzi e l’eleganza delle ballerine della scuola di danza Flashdance di Violetta Cuchel.

Tra i giurati presenti per questa prestigiosa serata diversi nomi della mondo della moda, dello spettacolo e dell’imprenditoria locale tra i quali: l’organizzatore di eventi moda Luca Lo Bosco, la coreografa e organizzatrice di spettacoli Deborah Serina, il coreografo si Sicilia Cabaret Maurizio Asciutto, il duo Calandra & Calandra, il comico Dario Veca, l’imprenditore Carmelo Bonetti, e la responsabile di 0-16 Band Francesca Rizzo ed infine gli ex vincitori delle precedenti edizioni La miss 2018 Roberta Riccobono e il mister 2017 Davide Costantino.

Si ringrazia: Parco Villa Filippina; Il Nucleo di Protezione Civile “Triscele”; Pippo Piraino Parrucchieri ed Euroform di Palermo che insieme alle make up artist Linda Alioto, Roberta Rapa, Noemi Antonacci, Giorgia Nuccio e Federica Savona hanno curato il look delle ragazze e ragazzi in gara; Di Fulgo Autonoleggi; SicilMed di Angelo Marano per le riprese tv e web; Giuseppe Bellomare per le foto della serata; Cartoonia Animazione di Palermo che si è occupato dell’intrattenimento dei più piccoli; 0-16 Band di Palermo di Francesca Rizzo, La Vanity Models di Francesco Pampa, agenzia moda partner della kermesse. Ed infine la Bonetti Eventi & Servizi di Carmelo Bonetti che, anche quest’anno ha curato il catering per tutto lo staff e tutti i partecipanti in gara oltre ad avere omaggiato al termine della serata a tutti i presenti una torta tutta dedicata a Miss e Mister Città di Palermo 2019.

Una serata all’insegna della bellezza e dello spettacolo, prodotta da Studio Trentasei Eventi & Produzioni e patrocinata dal Comune di Palermo con la direzione organizzativa ed artistica dello showman Christian Carapezza. Le foto sono di Giuseppe Bellomare.

