Misilmeri e Villabate, si rinnova la tradizione delle letterine a Babbo Natale

Anche quest’anno torna la “Posta di Babbo Natale”, la tradizionale iniziativa di Poste Italiane, un appuntamento molto atteso dai più piccoli per esprimere desideri, speranze e richiedere doni in vista della festività più amata. Per la raccolta delle letterine, Poste Italiane ha dedicato agli alunni di due scuole elementaridi Misilmeri e Villabate – gli istituti Salvatore Traina e Rodari – speciali cassette allestite presso gli uffici postalidiretti rispettivamente da Valfredo La Porta e Calogero Mallia. Tutte le letterine impostate verranno raccolte dai “Postini di Babbo Natale” che le indirizzeranno al Polo Nord, dove l’amato vecchietto giramondo provvederà ad inviare a tutti una risposta personalizzata.

Tra le tante letterine ricevute, quella di Pierlorenzo che confida a Babbo Natale “quest’anno il carbone non me lo leva nessuno perché non sono riuscito a mantenere la promessa di non fare monellerie”. Invece Marina non chiede regali materiali, ma punta dritta al cuore e spera che Babbo Natale “gli porti un fidanzatino”.

Fra le iniziative natalizie, Poste Italiane ha organizzato i due eventicon circa 30 alunni delle due scuoleelementari. I bambini si sono esibiti eseguendo canti tradizionali natalizi e riscuotendo gli apprezzamenti e un grosso applauso dal pubblico. Durante l’incontro i bambini hanno letto le loro letterine e le hanno imbucate nelle cassettenatalizie; da lì i “Postini di Babbo Natale” le hanno raccolte per la consegna allo speciale destinatario.Tra le tante letterine, c’è chi ha chiesto a Babbo Natale di regalare tempo in più da trascorrere “con mamma e papà”.

C’è un’altra novità per tutti i bambini che hanno scritto a Babbo Natale, saranno i protagonisti di una vera e propria “missione”. La migliore amica di Santa Claus, la renna Matilda, sta cercando di salvare gli animali in via d’estinzione e tutti i bambini potranno aiutarla giocando con l’app dedicata, scaricabile gratuitamente dagli store Google Play e Apple Store.Nella risposta di Babbo Natale i bambini riceveranno le istruzioni per partecipare al gioco insieme aduna sorpresa: gli stickersa tema e il distintivo di “amico di Babbo Natale” da applicare a caldo sui vestiti.

Ogni anno Poste Italiane riceve e smista migliaia di letterine che i bambini inviano a Babbo Natale con i più svariati indirizzi di fantasia, assicurando loro una risposta personalizzata. Di anno in anno il fascino di una tradizione antica si rinnova grazie all’entusiasmo di tutti, testimoniato dal numero crescente di lettere spedite: dalle 40.000 del 1999 alle 130 mila del 2017. Anche per il Natale 2018 si prevede un elevatissimo volume di corrispondenza destinata a Babbo Natale. La lettera, infatti, continua a rappresentare uno dei momenti più belli del Natale, una consuetudine che Poste Italiane sostiene promuovendo il piacere della scrittura come strumento espressivo sia nella sua forma tradizionale sia nelle sue evoluzioni digitali.