Mimmo Lucano a Palermo, l'incontro sulle migrazioni e sul decreto sicurezza

Giovedì 31 Ottobre alle ore 15.30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo l’Associazione Peppino Impastato di Cinisi organizza un incontro con Mimmo Lucano per discutere di: Migrazioni e Decreto sicurezza



Saluto di Mari D’Agostino Direttore della Scuola di Lingua Italiana per Stranieri – Università di Palermo

Interverranno:

• Raffaele Crocco - Direttore Associazione 46° parallelo

• Alessandra Sciurba - Portavoce di Mediterranea

• Fulvio Vassallo Paleologo - Associazione Diritti e Frontiere

• Umberto Santino - Presidente Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato e No Mafia

Memorial

Coordina Pino Dicevi - segretario dell'Associazione Peppino Impastato di Cinisi

Saranno disponibili gli atti del convegno su decreto sicurezza e immigrazione del 8 maggio 2019 a Cinisi Aderiscono all'iniziativa l’Ass.ne Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato ed il Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato.