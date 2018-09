Migranti, a Santa Chiara domani europarlamentare Elly Schlein

Il Forum Antirazzista promuove un incontro dal titolo “Frontiere d'Europa e Diritti negati” fra l’europarlamentare Elly Schlein e gli esperti palermitani Fulvio Vassallo Paleologo, avvocato e componente della Cledu-Clinica Legale per i Diritti Umani, e Bijou Nzirirane, responsabile provinciale migranti della CGIL di Palermo. Coordina Raffaella Daino, giornalista e inviata Skytg24. L’incontro si terrà domani, 26 settembre alle ore, 20.30, all’oratorio di Santa Chiara.

Elena Ethel Schlein, detta Elly, è una politica italiana 33enne europarlamentare di "Possibile". Da sempre impegnata ad approfondire e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati alle politiche migratorie e alla realtà carceraria, pubblicando una propria rivista e organizzando, dal 2012 e con cadenza annuale, il "festival" ProMiGrè.

Nell'aprile 2013 dà vita alla campagna di mobilitazione "#OccupyPD", poi sfociata nell'occupazione di numerose sedi del partito per dare voce al malumore di parte della base giovanile. Nel dicembre dello stesso anno è eletta come esponente della corrente "civatiana" alla Direzione nazionale del partito. Nel 2014 si candida all'Europarlamento dando vita ad una campagna elettorale, ribattezzata "Slow Foot", all'insegna della sostenibilità. Viene eletta nelle file del PD, ma a maggio 2015 annuncia l'abbandono del Partito Democratico, in dissenso con la linea politica di Renzi ed aderisce a Possibile. E' membro della Commissione per lo sviluppo. Si occupa di temi economici e di politiche migratorie.

Fulvio Vassallo Paleologo. Avvocato, componente del Collegio del Dottorato in "Diritti umani: evoluzione, tutela, limiti", presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Palermo. Tra i fondatori dell’Associazione Diritti e Frontiere. E’ componente della Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) dell’Università di Palermo. Opera attivamente nella difesa dei migranti e dei richiedenti asilo, in collaborazione con diverse Organizzazioni non governative. Fa parte della rete europea di assistenza, ricerca ed informazione Migreurop ed è componente della Campagna LasciateCientrare.E’ autore di numerose pubblicazioni in materia di immigrazione e asilo.

Bijpu Nzirirane. Nata a Bukavu, nella Repubblica democratica del Congo, Bijou Nzirirane è la responsabile provinciale dei migranti della Cgil di Palermo. A Palermo da 20 anni, è laureata in Agraria. In Congo era membro di "Groupe Jeremie", il movimento per la lotta dei diritti umani. Fondatrice di "Sicil africa student", la prima associazione per studenti stranieri all'Università di Palermo, da 10 anni si occupa di orientamento e accoglienza degli studenti stranieri all'ateneo.