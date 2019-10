"4 Ristoranti" di Borghese fa tappa a Palermo: da Dainotti's al Capo il migliore street food

Si mangia da Dainotti's al Capo il migliore street food di Palermo. La titolare Arianna ha vinto la sfida a colpi di panelle, crocchè e pane ca meusa schietta e maritata andata in onda ieri sera alle 21.15 su Sky Uno nel corso della quinta puntata di 4 Ristoranti, trasmissione condotta da Alessandro Borghese. Correvano per il titolo anche la Friggitoria da Davide di Davide Troìa, Da Mimì di Giuseppe Lo Iacono e Roxy Street Food 1987 di Noel Casisa.

I tre ristoratori e Alessandro Borghese hanno giudicato e votato con un punteggio che va da 0 a 10 location, menu, servizio e conto della friggitoria attribuendo un totale di 100 punti ad Arianna Dainotti che si è piazzata prima in classifica aggiudicandosi i 5 mila euro di premio da investire nella propria attività.

"Userò il premio per comprare un nuovo bancone - ha commentato Arianna - dato che me lo hanno tanto criticato e che avevo già in mente di cambiarlo". I cinque punti di bonus attribuiti dallo chef e conduttore televisivo al miglior pane ca meusa sono andati invece a Roxy Street Food 1987 di Noel Casisa che si trova a Mondello. Noel Casisa, ex calciatore, ha una vera e propria passione per questo piatto della tradizione palermitana che si è anche tatuato sul braccio.

