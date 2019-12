VIDEO | Michelle Hunziker e l'abbraccio al palermitano Federico Martello: "Io, accusato di fingere sulla sedia a rotelle"

La conduttrice svizzera incontra a Verissimo il cantante che ha conquistato il muro di "All together now". Il baritenore costretto sulla carrozzella per una disabilità, risponde alle polemiche social nate su di lui dopo che sono circolate alcune foto che lo ritraevano in piedi. "Attacchi poco carini"