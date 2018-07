Air Jordan è atterrato a Palermo, vacanze in Sicilia per il "Dio del basket"

E' atterrato stamattina all'aeroporto di Palermo l'aereo privato di Michael Jordan. L'ex giocatore americano dei Chicago Bulls, per molti considerato il "Dio del basket", è arrivato in Sicilia per partecipare al Google Camp che si terrà fine luglio a Selinunte. MJ23 è subito salito su un elicottero che l'ha portato a bordo di uno yacht che "punta" verso il Verdura Resort di Sciacca, dove allogeranno gli ospiti del colosso del web. Al Falcone-Borsellino sono scattate tutte le precauzioni del caso per tutelare la privacy dell'ex stella dell'Nba. Nessuno è riuscito a immortalare Air Jordan. Ma fonti dell'aeroporto confermano che l'aereo è proprio il suo.