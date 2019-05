Alla scoperta della Sicilia: il viaggio in treno di Micheal Portillo

E' considerato il viaggiatore in treno più famoso d’Inghilterra, e forse d’Europa. Si chiama Michael Portillo. E' il conduttore di Great Continental Railway Journeys, programma "on the road" in onda in prima serata sul secondo canale della Bbc, la televisione pubblica britannica, ed in Italia trasmesso sulle frequenze di Rai 5. Portillo ha visitato la Sicilia in lungo e in largo, effettuando riprese con una troupe televisiva britannica. Alla realizzazione dello speciale evento mediatico ha collaborato l’associazione Sicilia in treno. Portillo ha riscoperto affascinanti percorsi ferroviari di un tempo avvalendosi delle indicazioni della storica guida turistica inglese Bradshaw.

L'edizione del 1936 di questa guida ha 'accompagnato' Micheal nel tour siciliano, consentendogli singolari confronti tra il passato e il contesto odierno dell’Isola. "L’associazione Sicilia in Treno, con sede a Palermo, presieduta dall’ ingegner Andrea Bernasconi, da tempo contattata dalla londinese Boundless Production TV per dare assistenza a questo programma televisivo, ha fornito diversi spunti culturali ed attiva collaborazione - si legge in una nota - avvalendosi di soci esperti della storia delle ferrovie e della cultura siciliana in generale".

La troupe televisiva ha svolto riprese in varie locations di alcune città dell’Isola ed anche a bordo di treni: lo scorso 8 maggio, si è “girato” il gran finale del tour siciliano. Portillo e sua la troupe sono saliti a bordo della famosa littorina del 1937 della Ferrovia Circumetnea, unica linea, quest’ultima a scartamento ridotto, ancora attiva nell’Isola. La storica automotrice Fiat - perfettamente restaurata da FCE con livrea bianca e rossa – è stata la protagonista della gita, organizzata da Sicilia in Treno con il supporto del personale della Circumetnea. Questo primo viaggio con treno storico - tra Bronte e Randazzo - è stato programmato da Sicilia in Treno anche per poter ospitare il set di Portillo e dei tecnici TV al suo seguito. Tra paesaggi primaverili – unici ed incantevoli – dei versanti etnei, la troupe inglese ha potuto catturare magnifiche immagini lungo il tracciato dello “stretto” binario, incastonato tra lave secolari dell’Etna, di questa ferrovia, realizzata nel 1889, da un imprenditore conterraneo del Portillo: il britannico Sir Robert Trewhella. E’ molto probabile che, prossimamente, sugli schermi TV di tutto il mondo, si potrà ammirare un particolare compendio della storia di Sicilia, realizzato attraverso le antiche ferrovie dell’Isola