Nozze da "favola" per Jacopo, papà Zenga si emoziona e riabbraccia Andrea

Matrimonio da favola nella Palermo che porta nel cuore. Jacopo Zenga, figlio dell’ex allenatore rosanero, ha detto “sì” nella chiesa di Santa Maria La Nova alla Cala. A portare a casa i tre punti più belli di sempre la palermitana Clara Milazzo, unita sentimentalmente da due anni al calciatore che milita in serie D nelle file del Sondrio. Ad accompagnare la sposa all’altare è stato lo zio e lì ad attenderli c’erano i migliori amici della coppia, scelti come testimoni.

A officiare la messa padre Domenico Spatola, storico parroco della chiesa dei Cappuccini e grande tifoso del Palermo. Prima del sì il prete ha invitato un emozionatissimo papà Walter all’altare - insieme alla consuocera - per celebrare il rito del velo, una benedizione condivisa che ha sancito l’unione in matrimonio del figlio Jacopo con la bella “Claire”, così come chiamata dagli amici, in un abito principesco firmato Rosa Clarà. Dopo il tradizionale lancio del riso, gli sposi hanno dato il via alle danze a Villa Chiaramonte Bordonaro. Una festa riservata a 80 invitati, all’insegna dei colori dell’oro e del rosa, con un menu di pesce ispirato alla Sicilia fatto dagli chef della storica dimora di piazza Croci.

A organizzare il tutto è stata la wedding planner dei vip Maria Macchiarella. “E’ stato tutto in linea con quelle che erano le intenzioni degli sposi - racconta a PalermoToday -. Ricevimento, cibo siciliano, la villa addobbata come nelle favole, la musica sin dall’inizio. Non è stato un matrimonio con canoni troppo formali, è stata una festa dall’inizio alla fine”.

Tra i presenti, oltre all’amministratore delegato di Lottomatica Italia servizi Francesco Marrara - società per cui lavora la sposa a Milano -, anche la mamma di Jacopo, Elvira Carfagna, prima moglie di Walter, e i suoi quattro fratelli. Andrea e Nicolò, che l'ex portiere dell’Inter ha avuto dalla conduttrice tv Roberta Termali, e i piccoli di casa Samira e Walter junior, avuti dal matrimonio con Raluca Rebedea, oggi compagna di vita e lady Zenga ter.

E, proprio su uno dei figli dell’allenatore, erano stati accesi i riflettori qualche giorno prima del grande evento. Col figlio Andrea, reduce dalla trasmissione di Maria De Filippi Temptation Island Vip insieme alla fidanzata Alessandra Sgolastra, infatti, Walter Zenga non parlerebbe da dodici anni. Il matrimonio di Jacopo, però, sembra essere stata l’occasione giusta per un ritrovamento. “Si sono riparlati dopo tantissimo tempo - ha detto qualcuno -. Non si sono riappacificati, ma è stato un bell’incontro”.

Dal look casual ma elegante, tra un selfie con gli sposi e un buon calice di vino, mentre Jacopo ballava con la suocera che ha lo stesso nome della mamma Elvira, papà Walter si è lanciato in un lento con la sposa. Dopo brindisi, torta e un video commovente realizzato dagli amici più cari, gli invitati sono andati a dormire a Villa Igiea. Gli sposi, una volta tornati a Milano, partiranno per il viaggio di nozze. Prima tappa Giappone, poi un po’ di relax alle isole Fiji.