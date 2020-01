Masterchef, nella prova in esterna Luciano porta Ballarò in Campania

Ruolo da protagonista per il mattatore Luciano Di Marco nella puntata di ieri a Masterchef. Il geometra palermitano ha dato spettacolo nel corso dell'esterna a Vico Equense, dove si è svolta nell'esterna - a tema street food gourmet - portando in provincia di Napoli Ballarò. Scelto da Annamaria, capo brigata della squadra rossa di cui faceva parte per vendere i piatti - stufati - proposti dalla squadra, il geometra aspirante chef ha "abbanniato" per catturare l'attenzione dei clienti.

Lo chef Locatelli lo carica prima dell'apertura al punbblico dello stand: "Tu sei il valore aggiunto, devi attirare i clienti prendendo ispirazione da Nino 'U ballerino". Luciano non delude le aspettative: è un vulcano in eruzione e la sua brigata stravince la sfida conquistano il palato di ben 60 clienti su 80. Luciano e i suoi compagni saltano quindi il "Pressur test": la gara per loro va avanti.