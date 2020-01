Masterchef, la prova in esterna "sorride" a Luciano: il geometra palermitano resta in gara

Non è stato il solito istrione e non ha dato prova del suo carisma ma Luciano, il concorrente palermitano in gara a Masterchef, continua a convincere i giudici con i suoi piatti. Anche nella puntata in onda ieri sera su SkyUno ha superato le prove, conquistando la permanenza almeno per un'altra settimana nella celebre cucina.

L'inizio è in salita. La prova della mystery box punta sulla collaborazione: in ogni banco solo uno dei due concorrenti ha gli ingredienti e deve dividerli con il vicino. Luciano lavora in coppia con Nicolò. A vincere è Marisa, che avrà così il vantaggio nell’invention test. Ancora una volta si lavora in coppia e a deciderle è proprio Marisa. Ogni concorrente non conosce la spesa dell’altro ma poi devono preparare un unico piatto. Luciano è con Milenys, ma il duo non funziona: è il peggiore con Giulia e Francesca. Le ragazze hanno le peggio e Luciano rifiata ottenendo la partecipazione alla prova in esterna.

Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo portano i concorrenti al Teatro Regio di Parma. Devono cucinare per 50 elementi dell’orchestra cittadina “La Toscanini”. Luciano è nella brigata blu e conquista la salvezza: sale in balconata e guarda dall'alto l'uscita, dopo il pressure test, della sua amica Anna Maria.

"Come puntata non c’è male, ce ne sono state sicuramente di migliori, ma andiamo per gradi.- scrive lo stesso concorrente su Facebook -Una bellissima mistery box, molto divertente e mi sono diviso in modo equo gli ingredienti con il mio compagno d’avventure Nicolò; un invention molto strano e poco armonioso e un’esterna da paura! Mi sono emozionato tantissimo e si è visto. Del resto io le emozioni non le nascondo, fanno parte di noi, perché dovrei farlo? Magari a qualcuno le mie parole 'scivolano addosso', io invece spero arrivino dritte al cuore. Un bacio fortissimo alla mia amica Anna Maria che a differenza di ciò che è stato detto, tengo molto alle persone, soprattutto alle persone vere e sincere come lei".