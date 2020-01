Masterchef, continua il sogno del geometra palermitano: la chicken pie conquista i giudici

Prima la mistery box con gli ingredienti scelti dai parenti, poi la sfida con un pesce certamente inconsueto e infine un'incursione nella cucina inglese. Tre sfide vinte per Luciano Di Marco, aspirante chef palermitano, che si è assicurato la permanenza almeno per un'altra settimana nella cucina di MasterchefItalia 9 su SkyUno.

Il geometra 52enne ha convinto i giudici con tre piatti. Nella prima manche a fornire gli ingredienti ai concorrenti sono stati i parenti. E l'aria di casa - tra tenerumi, asparagi, fave, arance, pane e spatola - non lo tradisce: il suo è tra i migliori piatti. Poi il temuto "Invention test" a base di pesce: il gambero gobbetto; la torpedine; il midollo di tonno. A Di Marco tocca la torpedine. "Non l'ho mai vista", ammette. Ma anche in questo caso Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli apprezzano il piatto. Infine lo "Skill test" con tre prove legate da un unico tema: il burro. "Bocciato" per la preparazione del burro composto alla maitre d'hotel (aromatizzato per insaporire carni e pesci ndr), Di Marco nonostante il suo inglese incerto, che gli è valso anche un simpatico siparietto con lo chef Cannavacciuolo, si riscatta con la "chicken pie" (torta britannica con pollo e funghi ndr) e conquista così un pass per la prossima puntata.