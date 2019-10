Falcone e Borsellino crocifissi: manifesto choc vicino a piazza Pretoria

Falcone e Borsellino crocifissi. L'immagine choc è stata affissa su un muro in salita Santa Caterina, vicino a piazza Pretoria. I giudici, assassinati dalla mafia, diventano San Giovanni Martire e San Paolo Martire. Ignoto l'autore dell'iniziativa. Sul manifesto compare però una firma in rosso in basso a destra: Al Fayed. Probabile nome d'arte della mente che ha scelto questa strada per dire qualcosa ai siciliani. Magari basterà aspettare solo un po' per capire qualcosa in più sul messaggio che vuole lanciare con la sua prossima mossa.

Nei giorni scorsi è caduto il divieto, per i condannati all'ergastolo ostativo che hanno dato prova di una partecipazione al percorso rieducativo, di beneficiare di permessi premio durante il periodo di detenzione. E Falcone e Borsellino sono stati più volte chiamati in causa da chi si è espresso contro questa decisione della Corte europea dei diritti dell’Uomo e della Corte costituzionale. I due giudici dunque potrebbero trovarsi in croce per questo.