Uccisi da un Suv a Vittoria, al Massimo un corteo per Alessio e Simone

L’evento inizierà in p.zza Giulio Cesare e proseguirà per via Roma fino al Teatro Massimo. Ore 17:00:Aprono il corteo il Responsabile della sede di Palermo dell’Associazione Nazionale Contro il Bullismo “Trentino Vivo”, Alessandro Salerno, la madrina Graziella Accetta e la vice Responsabile, Flavia Urso. Il Responsabile presenterà tutto il suo staff e ciò che è riuscito ad attivare nella sede di Palermo.

Il programma

Ore 17:10: Il corteo inizierà a camminare Ore 17:30: Il Responsabile, Alessandro Salerno e la vice Responsabile, Flavia Urso, leggeranno un monologo Ore 17:50: Il corteo riprenderà a camminare Alle ore 18:15 : seguirà il minuto di silenzio dedicato ad Alessio e Simone con la lettura di poesie scritte dallo staff dedicate a loro due Alle ore 18:30: Il responsabile darà spazio ai pensieri di tutti i partecipanti, quindi ognuno sarà libero di dire la propria idea riguardo al contesto della manifestazione. Alle ore 19:00: Si fanno volare i palloncini bianchi che possibilmente ogni partecipante si dovrebbe portare (facoltativo) Alle ore 19:30: si concluderà la manifestazione con i saluti telefonici del Presidente dell’Associazione Trentino Vivo, il sig.re Di Lorenzo Giuseppe Tra gli ospiti Graziella Accetta (Madre del piccolo Claudio Domino, ucciso ad 11 anni il 7/10/1989 nel quartiere San Lorenzo di Palermo e Madrina dell’evento) Rosanna Melilli (Responsabile del gruppo Agende Rosse “Paolo Borsellino” di Palermo) Antonio Vullo (Agente di scorta sopravvissuto alla strage di Via D’amelio il 19 luglio 1992) Si pregano i partecipanti che se hanno qualche striscione che si collega perfettamente al contesto della manifestazione di portarlo Avvisi Non si assicura la presenza del Sindaco Orlando e del Presidente della Regione Sicilia, Dr Musumeci e di Luciano Traina (Fratello di Claudio Traina, agente di scorta che perse la vita in via D’amelio il 19 luglio 1992).