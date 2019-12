VIDEO | Il maltempo ferma anche Paolo Migone: rinviato lo spettacolo in città

L'attore comico toscano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Zelig, ha realizzato un video messaggio per i palermitani: "Non posso partire da Pisa. Per le condizioni meteo pessime gli aerei non stanno partendo e perderei tutte le coincidenze da Roma per Palermo"