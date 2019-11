Luì e Sofì pronti al grande salto da Youtube al cinema: nuova sfida per la coppia di Partinico

Hanno lasciato Partinico da giovanissimi per trasferirsi a Milano e iniziare una carriera tra Youtube e la tv. Una scommessa vinta, con milioni di follower e sostenitori irriducibili. Adesso Luì e Sofì, all'anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia ma noti al grande pubblico come "Me contro te" arrivano al cinema. Il 17 gennaio esce nelle sale "Me Contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S" diretto da Gianluca Leuzzi per Warner Bros.

Luì e Sofì, 27 e 22 anni, sono una coppia anche nella vita.Tentano il grande salto con alle spalle 4 milioni e 300 mila iscritti per il canale Youtube, libri, album di figurine, giochi, e un programma su Disney Channel. Un pubblico vastisismo conquistato con sfide video, tutorial e canzoni.