Masterchef, puntata sul filo del rasoio per Luciano: si salva in corner

E' stata una puntata di Masterchef sul filo del rasoio quella vissuta dal concorrente palermitano Luciano Di Marco ieri sera. L'aspirante chef ha iniziato alla grande vincendo la Mistery box, poi il tracollo. La prova si pasticceria salata è stata introdotta dall'ospite Vincenzo Santoro, creatore dei “capricci”. I pasticcioni alla Norma di Luciano sono stati giudicati i migliori, quelli che più di avvicinano al concetto di pasticceria salata di Santoro e fanno sì che il palermitano si aggiudichi il vantaggio per il successivo Invention Test.

Questa volta l'ospite è Henrique Fogaça, giudice di MasterChef Brasile, specializzato nella carne e nei suoi tagli. Luciano deve scegliere quale tagli usare e quale affidare ai suoi colleghi. Per sè, Milenys e Maria Teresa sceglie il coxao duro, tra i più difficili e finisce tra i peggiori. La cottura della carne è pessima per lo chef Locatelli che tuona: "Sono veramente deluso, tu avevi un gran vantaggio" (Guarda il video).

Il migliore è Vincenzo che lo sceglie tra i suoi compagni della brigata blu. Anche in esterna, che si è svolta all'Emporio Armani Ristorante di Milano, la situazione non migliora per il geometra cinquantaduenne, il suo piatto anni '80 - farfalle con piselli, prosciutto cotto e panna - viene letteralmente fatto a pezzi dai dieci critici enogastronomici più severi e temuti d'Italia, chiamati a giudicare gli aspiranti chef: "E' slegato, gli ingredienti non si fondono insieme".

Finisce quindi al Pressure Test. Francesca, capo brigata della brigata vincente - la rossa - fa le coppie: Luciano e Davide si sfideranno in una rivisitazione del fish and chips. Vince Luciano che si aggiudica così, in calcio d'angolo, la balconata.