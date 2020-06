VIDEO | Coronavirus, il lockdown di Palermo nelle fotografie di Igor Petyx

Il silenzio assordante della città deserta, i sorrisi ai balconi, lo sconforto in fila ai supermercati, gli angeli del Covid Hospital e la forza di chi non si è mai fermato. Il racconto in bianco e nero del fotoreporter palermitano dall'arrivo dei primi casi di Covid-19 in città fino ai barlumi della ripresa con l'inizio della "fase 2"