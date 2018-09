Palermo 2018, la lista definitiva dei 29 progetti ammessi a finanziamento

Pubblicata sul sito Fondazione Sant’Elia (www.fondazionesantelia.it), ente deputato al management di Palermo2018, e sul sito di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 (www.palermocapitalecultura.it), la lista definitiva degli eventi e progetti culturali ammessi a finanziamento per Palermo2018. Lista che esaurisce le risorse attualmente a disposizione.

Si tratta di due distinti elenchi, che integrano la prima tranche già comunicata: il primo riguarda tutti i progetti presentati in ordine cronologico di arrivo; il secondo, quelli ammessi a finanziamento. La selezione prende in esame le proposte giunte entro l’11 settembre (alle 10.05) e sottoposte alla commissione valutatrice per un esame di merito. Su 67 progetti presentati, ne sono stati ammessi a finanziamento 29. Nell’elenco rientrano anche i progetti menzionati nel dossier di candidatura per Palermo Capitale: a loro è stata data la priorità nei canali di finanziamento. Sono Ballarò Buskers - Beat Full - Festival delle Letterature Migranti - Festival di Morgana - Palermo Pride.

"La call ricognitiva - si legge in una nota del Comune - è stata pubblicata sui siti il 18 agosto 2018, e resterà comunque aperta fino al 31 dicembre. Si tratta infatti di un bando “a sportello”, cioè è valido l’ordine con il quale i progetti sono stati presentati. Il comitato congiunto Regione, Comune e Fondazione Sant’Elia ha esaurito quindi il suo ruolo con la valutazione dei progetti riportati nell’elenco. Eventuali altri progetti che saranno presentati, potranno essere valutati solo qualora vengano assegnate a Fondazione Sant’Elia, ulteriori risorse".