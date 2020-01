Lezione sugli impasti siciliani in fiera a Rimini: in cattedra il pizzaiolo palermitano Chifari

Il patron di Archestrato di Gela, il palermitano Pierangelo Chifari, è l'unico pizzaiolo siciliano ospite di Sigep, la fiera di settore dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè in corso a Rimini fino al 22 gennaio. Domani terrà una masterclass dal titolo “Un viaggio in Sicilia”. Nel corso della lezione, che avrà luogo nello stand di Moretti Forni Spa - l’azienda leader nella produzione di forni statici per pizza, pane, pasticceria e grandi lievitati (al Padiglione B5/D5, stand 027) -, racconterà la pizza secondo Archestrato di Gela, con impasti realizzati con farine di grani autoctoni siciliani e condimenti che nascono da una attenta selezione delle migliori materie prime dell’Isola.

Archestrato di Gela è la pizzeria nata a Palermo da un’idea di Edoardo Chifari, della moglie Adriana e dei figli Pierangelo e Giordana e intitolata al poeta greco che nel 300 a.C. nel suo poema Gastronomia, già narrava di vini, di pesci e di farine. Il locale, che ha sede in via Notarbartolo, ha aperto i battenti come ristorante nel 2015, ma già nel 2016, grazie alla passione di Pierangelo Chifari per i lievitati, ha intrapreso un cammino di esclusiva devozione al mondo della pizza contemporanea.