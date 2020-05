I titolari della Levantoil donano 1.200 mascherine ai poliziotti palermitani

Questa mattina in Questura Antonio e Vincenzo Cancasci, amministratori della Levantoil srl hanno donato 1.200 mascherine ffp3 ai poliziotti in servizio consegnandole al Questore Renato Cortese. La Levantoil non è nuova a donazioni in ambito sociale dove si è sempre distinta.

"L’epidemia di Coronavirus - dichiarano i fratelli Cancasci - oltre a mietere numerose vittime sta mettendo in seria difficoltà chi in prima linea combatte questa battaglia, come medici ed operatori dello Stato. Per cercare di far fronte a questa emergenza abbiamo deciso di dare il nostro contributo donando questi presidi a chi ogni giorno garantisce la sicurezza sulle nostre strade siamo certi che lo sforzo di pochi possa essere la forza di tanti".

Presente alla consegna anche Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo ed esponente delle forze dell'ordine. "Sono stato contattato dai fratelli Cancasci - spiega Gelarda - che volevano donare delle mascherine a chi era impegnato nel contrasto al covid 19. ho spiegato loro la necessità di dotare, per intanto, gli uomini e donne delle forze dell'ordine. Devo dire che ho trovato immediatamente terreno fertile. Non posso che ringraziarli non sono a nome degli uomini delle donne della polizia di stato, ma a nome di tutti i cittadini palermitani, per la loro sensibilità civica e per l'essersi direttamente interessati fornendo la Polizia di Stato di questo importante presidio. Tra l altro, Nei prossimi giorni, sempre grazie alla Levantoil, anche alla polizia Municipale di Palermo riceveranno questo tipo di presidi"