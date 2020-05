Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Associazione Agrum, Università Degli Studi di Palermo, è lieta di invitarvi al primo appuntamento facente parte del ciclo di seminari dal titolo: "Le Birre alla frutta e le Fermentazioni spontanee".

In questo incontro il Brewer Jean Van Roy ci mostrerà i processi produttivi delle "Birre Lambic" attraverso un vero e proprio tour Descrittivo-Informativo nel "Birrificio Cantillon" avente sede ad Anderlecht (Belgio). L' incontro vedrà la partecipazione di importanti conoscitori ed assaggiatori della birra:

-Lorenzo Dabove (kuaska)

-Andrea Camaschella

-Mauro Ricci

Moderatori dell'evento:

- Prof. Nicola Francesca

- Prof. Aldo Todaro



Piattaforma Microsoft Teams.

https://bit.ly/3dT5qY3



27 MAGGIO DALLE ORE 16 ALLE ORE 18



Per la partecipazione all'evento, compilare il format:

https://bit.ly/2WEGrSo



Maggiori info nell'evento FB e nelle nostre pagine social:

https://facebook.com/events/s/le-birre-alla-frutta-e-le-ferm/2581953032063305/?ti=cl



Sarà un’occasione interessante per entrare più nel merito del prodotto e della produzione della birra.

Grazie alla preziosa partnership con importanti conoscitori ed assaggiatori della birra, Lorenzo Dabove detto Kuaska, Andrea Camaschella e Mauro Ricci sarà possibile fare un viaggio virtuale ed entrare nei birrifici per esplorare le caratteristiche delle birre nazionale ed internazionali che si sono susseguite nel tempo: storia, realizzazione ed ideazione logistica di produzione.

Seguiranno altri appuntamenti nelle giornate del 9 e 10 giugno.



Informazioni specifiche verranno pubblicate nella pagina FB ‘Scienze e Tecnologie AgroAlimentari UNIPA’ e IG ‘stal_Unipa’.

Gabriele Lombardo, Presidente Agrum Università degli Studi di Palermo