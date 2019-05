Laurea honoris causa a Moni Ovadia, Orlando: "E' un amico della nostra città"

Il sindaco Leoluca Orlando ha preso parte stamattina nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri alla cerimonia di conferimento della Laurea honoris causa in "Musicologia e Scienza dello Spettacolo" allo scrittore, regista, cantante ed attore Moni Ovadia. Ricordando che Ovadia è cittadino onorario di Palermo, il Sindaco ha dichiarato che la Laurea è "un riconoscimento doveroso per un grande amico della nostra città. Un uomo di cultura, dialogo, pace".

Il rettore dell’Università Fabrizio Micari, ha spiegato di aver conferito la laurea honoris causa per “la centralità dell’esperienza del canto e della musica nella sua creazione artistica; per l’estrema consapevolezza ed originalità della sua proposta teatrale e musicale; per aver favorito la conoscenza in Italia della musica e cultura yiddish e per il suo impegno sociale anche nel ricordare senza retorica la tragedia della Shoah”. Moni Ovadia ha poi tenuto la lectio magistralis “In cammino per il canto”.