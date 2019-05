Dopo Alberto Angela l'Università conferisce la laurea honoris causa a Moni Ovadia

Dopo Alberto Angela è la volta di Moni Ovadia. L’Università degli Studi di Palermo conferirà all’attore, regista e musicista la laurea honoris causa in “Musicologia e Scienze dello Spettacolo”. La cerimonia, presieduta dal rettore Fabrizio Micari, si terrà venerdì 24 maggio alle 11 nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri (in piazza Marina, 61). A seguire Ovadia terrà una lectio magistralis dal titolo "In cammino per il canto". L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.