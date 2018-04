Dalla Germania alla Sicilia per lavorare con gli asini: la storia dei tre fratelli Focarino

Calogero, Vincenzo e Fabio Focarino sono tornati dalla Germania in Sicilia per dedicarsi all'allevamento di asini. Tra le campagne di San Cipirello e Santa Cristina Gela hanno ritrovato non solo le memorie dei nonni ma anche un nuovo lavoro. Oggi producono e distribuiscono latte d'asina in tutto il palermitano. La loro storia è la protagonista della prima puntata di “Percorsi Virtuosi”, documentario realizzato dall'associazione di promozione sociale Maghweb che racconta i cambiamenti in atto nel territorio dell’Alto Belice corleonese: una narrazione costruita attorno alle storie di un numero sempre più crescente di giovani, perlopiù trentenni, che, dopo lunghe esperienze all’estero o periodi di formazione in città distanti dai propri luoghi di origine, hanno deciso di tornare a scommettere sulla propria terra innescando, appunto, un percorso virtuoso.

Sette in tutti le storie di ragazzi che hanno deciso di lasciare la città per tornare alla terra o alla promozione delle tradizioni: partendo dalle competenze ereditate sono stati capaci di rivoluzionare saperi antichi importando innovazione. Per chi volesse conoscerle l'appuntamento è ogni mercoledì, sulle pagine social di Maghweb.