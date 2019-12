Lando Buzzanca: "I miei figli mi portano in tribunale, invidiosi della vita con la mia fidanzata”

Acque agitate in casa Buzzanca. I figli dell’attore palermitano, che lo scorso agosto ha compiuto 84 anni, sarebbero sul piede di guerra a causa della sua relazione amorosa con Francesca Della Valle, di 35 anni più giovane. In un'infuocata intervista rilasciata al settimanale DiPiù, Buzzanca ha dichiarato che i figli lo hanno portato in tribunale: “Mi vogliono far passare per rimbambito, vogliono vendere la mia casa bellissima e vogliono mettermi qualcuno accanto che gestisca i miei soldi e i miei beni. Non merito di finire così”

Il "Merlo maschio" attacca: “Mi hanno trascinato in tribunale e costretto a sottopormi a due visite mediche. Sono invidiosi della vita che conduco da tre anni con la mia nuova compagna. Grazie a Francesca ho ricominciato a vivere dopo la morte di mia moglie Lucia. Francesca non mi mangia i soldi. E’ una donna straordinaria che mi aiuta e non chiede nulla in cambio. I miei figli vorrebbero vendermi la casa ma finché campo non mollo. Sto bene, voglio vivere nel modo che voglio. Con Francesca abbiamo parlato di matrimonio, è di questo che hanno paura i miei figli”.

Una storia che era già stata accennata nelle scorse settimane nel salotto televisivo pomeridiano di Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque, e sta avendo un suo iter giudiziario. Il patrimonio dell'attore palermitano consisterebbe in una casa di proprietà in centro a Roma, una villa ad Amelia, due negozi in affitto sempre a Roma, la pensione e dei diritti d’autore di film e fiction. Il settimanale DiPiù ha interpellato anche uno dei figli, Massimiliano, anche lui attore, che ha replicato così: "Si vede che qualcuno che sta vicino a papà ha bisogno di pubblicità”.