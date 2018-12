“Ciao Mamma, oggi suono al...”: aperte le iscrizioni al laboratorio musicale gratuito

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Aperte le iscrizioni a “Ciao mamma, oggi suono al...”, laboratorio musicale gratuito rivolto a band e solisti tra i 12 e i 45 anni al via a Palermo il 13 gennaio. Per prendere parte alle selezioni bisogna inviare, entro il 31 dicembre 2018, un brano inedito o cover all'indirizzo mail info@patridarecords.it. Nato dalla collaborazione di Patridà Records e Rock10elode, il laboratorio si pone l’obiettivo di offrire a 20 giovani artisti, tra solisti e band, l'opportunità di confrontarsi con esperti del settore su vari aspetti operativi che riguardano la creazione e la promozione artistica. Dalla stesura del testo di un brano al suo arrangiamento musicale, dal lavoro sull’interpretazione vocale a quello sul sound, dagli aspetti organizzativi a quelli connessi alla promozione di un progetto musicale, proponendo gli strumenti e le conoscenze utili a rendere la propria passione un mestiere. Il progetto prevede anche un momento live, un'occasione per esibirsi dal vivo e far conoscere la propria musica e la propria voce.