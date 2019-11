"La tavernaccia" ottiene ancora un riconoscimento, è fra i migliori ristoranti di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Società Beautiful Company organizzatrice di un sondaggio nel settore della ristorazione, ha rilevato che la trattoria “La Tavernaccia” di Palermo è fra i locali nella classifica speciale delle “Aquile In Ristorazione”. La finalità della graduatoria è finalizzata a distinguere le migliori aziende sul mercato. Infatti il logo delle “Aquile2 è associato alla qualità e alla soddisfazione dei clienti. “La Tavernaccia” pertanto, è tra i vincitori nella classifica delle "Aquile In Ristorazione”, avendo superato più di 86,5 mila altre aziende in Italia.

In questo modo “Tavernaccia” riceve l’ennesimo, meritato riconoscimento assestandosi fra i leader nel settore enogastronomico con valutazione dei clienti a 8.8/10, basata su 1601 valutazioni calcolate in data 3.8.2019. Il risultato finale è basato sull’algoritmo di affidabilità delle recensioni. Il sondaggio ha incluso i voti delle seguenti pagine: Nome del sito – numero di valutazioni – valutazione media basandosi su GMPAS (447- 4.3), TRIPADVISOR (613-4.5), MINUBE (1-4).