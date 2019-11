"La mafia uccide solo d'estate" si ferma qui, Pif annuncia: "La terza serie non ci sarà"

Non ci sarà una nuova serie de "La mafia uccide solo d'estate". A comunicarlo, con un video postato sulla pagina Facebook, è stato Pif. Il regista si dice amareggiato dalla scelta fatta dalla Rai perchè "l’obiettivo era arrivare sino alla morte di Falcone e Borsellino, passando per tutti i morti ammazzati dalla mafia che la gente ignora spesso e volentieri, tipo Carmelo Iannì. Ormai ho smesso di dispiacermi. Al massimo la terza e la quarta serie ve la racconto io se ci incontriamo".

Pierfrancesco Diliberto annuncia però anche una buona notizia che arriva dall’Inghilterra: "Channel 4 trasmetterà le puntate della serie andata in onda in Rai che racconta le vicende della famiglia Giammarresi negli anni in cui “Cosa nostra” dominava Palermo. Questa è una cosa per cui sono molto orgoglioso anche perché quando vivevo a Londra da ragazzino guardavo sempre Channel 4 e adesso che una cosa mia viene trasmessa lì mi rende orgolioso".