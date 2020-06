"La Forza di Alice": più di un milione di visualizzazioni per il corto di Li Volsi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il corto La Forza di Alice del regista palermitano LI Volsi, svolto ed ambientato nella bellissima Sicilia con la tematica contro la violenza sulle donne, si piazza al 2° posto tra i 50 in gara con il maggior numero di visualizzazioni reali (1.380.590) e più like di tutti cortometraggi con ben 12 mila like. Adesso il cortometraggio è entrato a far parte della grande rete Rai: potrete vedere il nostro cortometraggio sul portale Raiplay digitando La Forza di Alice. Ricordiamo inoltre che la "Forza di Alice" si appresterà alla diffusione negli enti istituzionali scolastici grazie al regista per le sue doti di grande spicco morale quale è riuscito a trasmettere. Grazie di cuore a tutti.

