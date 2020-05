Il cortometraggio "La Forza di Alice" selezionato al Festival internazionale tulipani di seta nera 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il cortometraggio "La Forza di Alice" dell'attore e regista Michele Li Volsi è stato selezionato al Festival internazionale tulipani di seta nera 2020 per la candidatura per il Premio Rai cinema channel, pi il corto prende visualizzazioni vince il premio Rai cinema channel. Regia :Li Volsi Michele 2° Regista:Marcello Randazzo Assistente regia : Claudia Gallo Autori :Maurizio Tommasini, li Volsi Michele Sceneggiatura : Claudia Gallo Colonna sonora e sonorizzazioni: di Gianluca Almanza Colonna sonora : Vito Tommasini Direttore della fotografia : li volsi Michele Assistente: fotografia:Apandro Dionisio Segretaria di edizione : Angela Lo Iacono Operatori : Antonio Scarcella Dionisio Apandro Operatore Drone: Massimo D'Azeglio Montaggio : Dionisio Apandro Fonico di presa diretta :Giuseppe Ernandez sound mixing: Giuseppe Ernandez sound designer: Giuseppe Ernandez Attrezzatura di ripresa video, luce: Rosolino Prinzivalli. Make up : Valentina Giannavola Assistenza produzione :Giuseppe Marino. Davide Samperi, Claudia Gallo, Angela lo iacono. Associazione: Ciak Italiy Cinematografica Associazione: Culturale Impronte Musicale. Produzione: Davide Samperi, Claudia Gallo, Angela Lo Iacono.. Assistente produzione Giuseppe Marino.. Il Cast è Formato Da: Maria Luce Pittalis Milena Gori Li Volsi Michele, Karolayne Alexandre Da Rosa, Yana Kochneva, Marcello Randazzo, Marilena Piu, , Angela Grignano, Patrizia Caruso Dott: Salvatore Pollina Andrea Bonnici Lorenzo Bonnici Sebastiano Coppola Angela Lo Iacono Rosaria Bonfiglio con partecipazione straordinaria di Angelo Russo Guia Jelo.

Già vincitore del premio Rai cinema channel al Festival internazionale tulipani nera 2019.. Lo scorso anno con il cortometraggio Addio clochard. Questo è il link del concorso tulipani di seta nera. Che si vede tutto il cortometraggio in gara. La tematica del cortometraggio è la violenza sulle, l'omofobia, procreazione assistita.

http://www.tulipanidisetanera.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-f025e483-ce80-4056-92f4-690b3797aeb8.html