La cantautrice palermitana Alisia torna a casa e produce il nuovo singolo "06/10"

Un brano scritto l'anno precedente per la sorella in occasione del compimento del suo diciottesimo anno ma solo dopo Alisia vuole condividerlo con il suo pubblico. Durante la quarantena da Pescara dove studia composizione al conservatorio " Luisa D'Annunzio" torna a Palermo nella sua amata città e, come tanti in questo periodo fanno, in compagnia della propria famiglia ha il bisogno di ritrovare se stessa e le sue origini. Riguardando i vecchi filmini le viene in mente di fare un collage di video e la sua composizione. Il brano è decisamente davvero spiazzante per la sua tenerezza ma anche di buon livello data la sua semplicità fatto di un arrangiamento di soli piano e voce. Una vera e propria dichiarazione di amore fraterno creato interamente dall' artista.

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=qMQOZTXtnJE

In questo modo dopo l'ultimo singolo dal titolo "Tram" ha messo in pratica finalmente tutti i consigli che le dette NIna Zilli quando nel 2017 calcò il palco delle semifinali di Italia's got Talent. Lo stesso 5 Aprile esce il videoclip prodotto da Alisia stessa facendo un collage di video che riprendono lei e la sorelle da bambine . Lo potete trovare su tutte le piattaforme