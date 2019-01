"L'uomo senza Storia" al cinema: protagonista il palermitano Tommaso Gioietta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un giovane disoccupato aspirante attore dopo l'ennesimo fallimentare provino passa la serata in un pub in compagnia di amici, beve troppo e barcollando torna a casa alla meglio. Al suo risveglio scoprirà una terribile realtà e dovrà ricomporre come in un puzzle tutta la sua vita! Protagonista è l'attore palermitano Tommaso Gioietta che ha recentemente recitato l'opera teatrale "Qualcuno ha visto Van Gogh?" a Palermo. I costumi sono dalla casa di moda Frangiluna che ha prodotto il film in collaborazione con la casa di produzione Esdra Film.

Il trailer