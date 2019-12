"L'onore e il rispetto": il nuovo videoclip degli "Original Cornarura Empire"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

l gruppo L'onore e il rispetto degli "Original Cornarura Empire" capitanato da Freddie Sperone, Prince J Sick e Wolfman rilasciano il singolo con videoclip “Onore e rispetto" che è un estratto dal loro nuovo street album "Trust no one” composto da ben 16 traccie in uscita in versione completa a fine dicembre/inizio gennaio 2020 sia su YouTube (dove già si trovano altri 4 video realizzati dal collettivo tra cui “Picciuli” e altri 3 singoli), sia in free download che su tutti i digital stores. Il brano scorre abbastanza bene e si presenta molto originale come stile & flow, con il rapper popolare di Palermo Freddie Sperone con la sua attitudine e il suo slang in dialetto siciliano, il rapper agrigentino Prince J Sick con il sue punchline ed il suo extrabeat italiano, ed il rapper latino-siciliano Wolfman con le sue skills, melodia e ritmo in puertoricano.

Curiosità

"L’onore e il rispetto" appunto dichiarano i rappers sono valori fondamentali su cui hanno costruito la loro musica e questo collettivo familiare, inoltre essendo purosangue siciliani sono sentimenti con la quale sono cresciuti e che ancora oggi hanno molto peso nella loro vita. Il film video presenta una sorte di ribellione e menefreghismo nei confronti del mercato discografico & live italiano e regionale, in cui i rappers vogliono far capire che non vendono la loro arte e immagine per soldi sopratutto se sono pochi, e non scendono a compromessi se devono appunto rinunciare e mettere da parte sentimenti come l’onore verso i sacrifici fatti per arrivare dove sono e il rispetto della loro gente stessa che li supporta. Il beat è stato prodotto dal producer americano Jacob Lethal Beats a Los Angeles. Stefano Zarino il sound engineer torinese dello stesso crew ha curato il mix ed il master del brano. Il video è stato prodotto dal palermitano Frank Falletta che con Giorgio Collovà ha curato regia & montaggio. Il management e la direzione artistica sono stati curati da Dominik Bandolero & Tommy Cmz, artisti dello stesso collettivo. Il disco #TruStNo1 è prodotto da Original Cornarura Empire Recordz, label underground indipendente.

Link su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XyEf5KCymNY