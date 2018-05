L'istituto cuore immacolato di Maria organizza la sesta edizione della festa della famiglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 26 maggio si svolgerà la sesta edizione della Festa della Famiglia ‘Famiglia, sii luce nel cammino della vita’, organizzato dalla Scuola paritaria dell’Infanzia e Primaria ‘Cuore Immacolato di Maria’, in via Cappuccini, 101, Palermo. Il fitto programma prevede, a partire dal momento dell’accoglienza, alle ore 14:00, spettacoli di danza e musica, celebrazione eucaristica, e saggio ginnico, dei bambini del CIM, ed ancora sono previsti momenti ludici e ricreativi, con la fiera del gioco, l’angolo della fortuna, karaoke e la degustazione di prodotti tipici siciliani. Sono in palio inoltre dei premi, che andranno ai vincitori del sorteggio, che si svolgerà a chiusura della giornata, a cui seguirà l’accensione della lampada della famiglia. Sarà occasione per tutte le famiglie di condividere insieme diversi momenti scanditi da un tema centrale: la famiglia, ed il ruolo fondamentale che essa svolge oggi.