Zisa, il dj in balcone incanta Jennifer Lopez: la cantante condivide video su Instagram

L'idea di un dj palermitano che, alla Zisa, per ingannare il tempo rinchiuso a casa durante i giorni di emergenza Coronavirus porta in balcone consolle, casse e luci e inscena un djset trasformando via Re Tancredi, via Colonna Rotta e via Imperatrice Costanza in una discoteca a cielo aperto vola oltreoceano e fa breccia nel cuore di Jennifer Lopez.

La nota cantante latino-americana che, proprio qualche settimana fa, ha infuocato il web con le sue spettacolari esibizioni durante il Super Bowl, ha condiviso sul proprio profilo Instagram il video che immortala il dj palermitano diventato virale in uno schiocco di dita. "Love this!!! Sending love to all", scrive J-Lo, ovvero "Amo questo!!! Con amore per tutti".

Ecco che, mentre il mondo chiude le frontiere per combattere il Covid-19 e contenere quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito come una vera e propria "pandemia", le uniche cose permesse sono due: la musica come terapia e le idee d'amore e sopravvivenza che in poche ore diventano virali. Da Palermo al mondo fino ad emozionare persino J-Lo.