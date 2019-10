JE October Meeting 2019: la "Palermo dei giovani" sbarca a Parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Evento di incontro tra giovani di tutta Italia, il JE October Meeting di Parma si è appena concluso: l’evento ha visto la partecipazione di una delegazione di studenti dell’Università di Palermo. Il team di JESic, Junior Enterprise Sicilia, ha avuto la possibilità di fare esperienza insieme a studenti universitari provenienti da diverse parti di Italia, accomunati dall’entusiasmo e intraprendenza di una generazione che non vuole restare indietro. Tema centrale dell’evento, e non solo, è stato “Tecnologia, etica e sicurezza”. Nella prima giornata, NEXID srl ha presentato il progetto RECIPROCITY360, un’idea concreta che punta al cambio di paradigma nel rapporto istituzioni-cittadini. Gli esperti di NEXID sono partiti da un’analisi di tipo sociale: viviamo in un contesto che punisce chi sbaglia: e se, al contrario, le istituzioni premiassero i cittadini modello? L’idea premiata è stata “Schoolbus”, che ha visto la partecipazione dello studente palermitano Luca La Barbera, consiste in un’applicazione che consente ai genitori di monitorare il percorso casa-scuola dei propri figli e che premia i cosiddetti “driver”, genitori che decidono di dare un passaggio a figli altrui. Per ogni passaggio dato, questi accumulano dei token: la sicurezza sta nella tracciabilità garantita dalla presenza di badge e nell’invio ai genitori di notifiche push (“Tuo figlio è in macchina con X alle ore Y”). Un’altra giornata è stata dedicata al mondo del lavoro, che giorno dopo giorno cambia in maniera sempre più veloce e radicale: nell’ottica di far entrare in queste nuove dinamiche, due ex consulenti di McKinsey e BCG hanno sottoposto ai partecipanti dei business case tratti da reali progetti di consulenza. “Quanti tornelli sono necessari a Piazza Duomo a Milano?” – Nessuno stupore se a un colloquio di lavoro, accompagnati da raccolte di dati, verranno somministrati quesiti di questo tipo. Tuttavia, il valore aggiunto che il JE October Meeting portava con sé era la possibilità di fare Network, di vivere al di fuori della piccola realtà palermitana e conoscere come il rapporto università-lavoro viene vissuto fuori dalla Sicilia. “Grazie a questo enorme team, ci siamo resi conto che in territori così diversi le necessità di noi giovani non sono poi così differenti. Atterrati a Palermo, portiamo con noi i bagagli di un’esperienza che non si è esaurita a Parma, ma che auspichiamo sia punto di partenza di progetti e collaborazioni. Forti dei consigli ricevuti da ragazzi di tutta Italia, continueremo a lavorare con entusiasmo e determinazione. La voglia di innovare non manca, i progetti e le idee nemmeno.” Sfruttare le proprie competenze in un’ottica lavorativa, offrire servizi a piccoli imprenditori a prezzi vantaggiosi, formarsi e fare esperienza in un Network sempre più internazionale: questi gli obiettivi di un gruppo di ragazzi siciliani che hanno deciso di rimboccarsi le maniche per costruire il proprio futuro.