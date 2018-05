Jak e il suo show, casting a Misilmeri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Arriva la terza puntata Televisiva Nazionale del Varietà JAK e il suo Show trasmesso Sabato 12 Maggio ore 22:55 sulle reti Nazionali La 4 Italia canale 129 e Sky canale 822. Un Format ideato e Diretto da un Siciliano lo Showman Gionatan Valenti ( Illusionista - Imitatore - Presentatore - Ventriloquo e per l'appunto Direttore del Programma ). Il Format è condotto dal Romano Pietro Lo Coco già noto per le sue collaborazioni preziose con Pippo Baudo e la Carrà , che con il suo amico protagonista JAK (Un pupazzo) faranno divertire i bambini e parleranno del sociale.

Interverranno gli artisti: Cantanti : Patrizio Maria - Little Frankie - e il grande Antonello Cuomo Venditti in mezzo allo spettacolo ci sarà un'esibizione del pittore Vincent Pelonero, l'illusionista Mago Gionatan, la preziosa collaborazione di Marcy con la sua associazione New Generation e alla fine uno Scoop da Da Uomini & Donne Antonio Jorio avrà una sorpresa in studio, chi sarà? tTutto da scoprire. Inoltre JAK e il suo Show ha aperto i Casting in tutta italia dove attualmente si sono presentati ben 1900 concorrenti . Inoltre JAK e il suo Show sarà presente con I CASTING a Misilmeri (PA) domenica 13 Maggio ore 15:00 in via Piccinini Oratorio Chiesa San Gaetano.

Per info e prenotazioni rivolgetevi all'Agenzia Vitabile Production 388 39 49 759 . Ai Casting bisogna presentarsi muniti di fotocopia dei documenti e una base in pendrive aperti a tutti i talenti: CANTANTI -.CABARETTISTI - DJ - BALLO - ECC... Per contattare la Redazione potete farlo in due modi , o mandando una e-mail a jakeilsuoshow@virgilio.it o chiamando al 327 61 68 980.