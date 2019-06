Jack & the Starlighters cercano comparse per il nuovo videoclip: set all'Addaura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Numerosi figuranti, donne e uomini, cercasi per il nuovo video di Jack & the Starlighters. La band è pronta per girare “Good time rools”, il video tratto dal loro nuovo singolo, che segue “La Gitana”. Anche questo video, come il primo, avrà come regista Gioacchino “Jack” Cottone. Si cercano così protagonisti e comprimari - tra donne tatuate, abbronzate, truccate, col fisico atletico e in costume bikini e uomini palestrati e pettinati in stile anni Settanta - per un video che sarà girato in una villa privata di Mondello, zona Addaura, domenica 23 giugno dalle 9 del mattino alle 20 di sera.

Per proporsi, basta mandare una mail con foto e contatti telefonici a ufficiostampasortino@gmail.com. Gli indentificati saranno contattati qualche giorno prima del giorno delle riprese. La scadenza per proporsi è per venerdì 21 giugno a mezzogiorno. I figuranti selezionati dovranno mandare copia del documento di identità e codice fiscale con autorizzazione-liberatoria per le riprese. I partecipanti dovranno venire già vestiti in costume e truccati. Per ulteriori informazioni, telefonare al 3335762232.