Si prende cura di un'aiuola: per "Io amo Villabate" è il miglior cittadino dell'anno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 26 aprile scorso, nel corso di una cena per ricordare i sette anni di attività dell'associazione "Io amo Villabate" , al signor Benigno Parrinello - meglio conosciuto dai più come Benito - è stata consegnata dai componenti del direttivo una targa come "Cittadino dell'anno IAV 2018".

L'associazione è grata a Benito per il prezioso aiuto che da durante le svariate manifestazioni, per la cura impeccabile dell'aiuola in piazza della Regione, ma soprattutto per la sua disponibilità e bontà d'animo che lo contraddistinguono, pur non essendo un batioto di origine ma di adozione. L'aiuola era stata adottata dall’associazione nel 2014 e oggi continua a essere sempre ben curata. Auspichiamo che anche altre realtà associative e anche singoli cittadini adottino un'aiuola nel futuro. Grazie di cuore da tutti noi, auspicando che altri concittadini prendano esempio da te caro Benito per un paese ed un futuro migliore.