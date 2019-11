Installazione artistica vandalizzata alla Magione, "Crossover" verrà restaurata

Crossover, l’opera che il giovane artista siciliano residente a Londra Giuseppe Lana aveva appositamente concepito per piazza Magione, com’è noto è stata pesantemente vandalizzata. L’opera, interamente prodotta e installata grazie a sostenitori privati e alla Fondazione Merz, ha subito gravi danni ma verrà in ogni caso ripristinata nei prossimi giorni. Crossover potrà così rientrare nel percorso di mostra che rimane comunque aperto sino all’8 dicembre prossimo.

"L’artista e la Fondazione - si legge in una nota - concordano nell’evidenziare che atti spiacevoli quali quelli che hanno interessato l’opera non rientrano nelle logiche di dialogo e accoglienza che sono state invece alla base di tutta la Biennale. Bam ha offerto e offrirà ancora luoghi, opere e occasioni utili a favorire riflessioni e scambi. La rimozione dell’opera sarebbe stata una perdita per tutti. Noi invece, insieme al quartiere, alla società civile e alla comunità culturale di Palermo, intendiamo continuare il percorso che, speriamo, vedrà infine tutti capaci di dialogare civilmente sentendosi inclusi e parte di un progetto condiviso per la città e tutti i suoi abitanti. Tutto ciò - conclude la Fondazione - proprio a partire da un luogo così simbolico per la storia antica e recente di questa città, quale la Magione".