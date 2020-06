"Insieme per la solidarietà" fa tappa a Ficarazzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi pomeriggio un mezzo militare è arrivato a Ficarazzi con generi alimentari da distribuire. “I sacchetti bastano per circa 40 famiglie e come stabilito, la distribuzione è iniziata alle ore 15”. Il Presidente dell’Assoarma di Palermo, nella persona del Generale Agostino Santini coadiuvato dal maresciallo Sciortino e dai militari dell’Esercito Italiano, ha donato alla nostra comunità oltre 40 buste di generi alimentari di prima necessità. A fare gli onori di casa il sindaco Avv. Paolo Martorana, il presidente del Consiglio Vincenzo Tribuna, Marylin Blando rappresentante del gruppo comunale di Protezione Civile ed il presidente dell’associazione “Alleanza Sociale” Giuseppe Talluto.

Le buste di generi alimentari sono state distribuite a quaranta famiglie segnalate dalla Caritas cittadina e dai servizi sociali del Comune La distribuzione è stata curata dai volontari del Gruppo di Protezione Civile di Ficarazzi rappresentate da Salvatore Cassata, Rita Alcamo, Patrizia Rocco e Marylin Blando. “Ringraziamo Assoarma Palermo, il Comando Militare dell’Esercito in Sicilia e la Protezione Civile Regionale a nome dell’intera città – dichiara il sindaco Avv. Martorana – per il gesto affettuoso ricevuto e per l’attenzione e la presenza dimostrata verso le fasce più deboli della nostra comunità”.

Fonte: Carmelo Pantano. Foto Maria Pia Esposito