Gangi, la cultura nel dopo Covid: al Museo Civico adesso si entra gratis

Al Museo Civico di Gangi adesso si entra gratis. Lo ha stabilito il commissario straordinario Giovanni Impastato. Il comune di quello che è stato definito come il borgo più bello si è infatti uniformato, in questo modo, alle medesime iniziative promosse dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali per la fruizione degli istituti e dei luoghi di cultura in maniera del tutto gratuita fino al 7 giugno.

Gangi così apre le sue porte ai visitatori offrendo le proprie bellezze culturali e artistiche tanto rinomate, ormai, in tutto il mondo. Nei giorni scorsi gli uffici comunali si sono adoperati per predisporre i protocolli di sicurezza per il personale addetto alla gestione dei musei e per i visitatori che potranno, quindi, fruire dei beni culturali di Gangi nella massima sicurezza.