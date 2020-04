Coronavirus, Virzì (Ugl): “Attenzione alle notizie spazzatura"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Registriamo un flusso considerevole di notizie senza controllo provenienti in particolare dal web. Attenzione dunque alle news allarmistiche e sensazionalistiche ben confezionate, aventi esclusivamente come scopo la visibilità al fine di diventare virali, fanno leva sulla paura e sui sentimenti della gente, sono estremamente pericolose in quanto creano psicosi, generano solo disinformazione quindi fuorvianti, contestualizzate alla gravissima emergenza sanitaria da Coronavirus si rivelano devastanti”. Lo denuncia Filippo Virzì, Portavoce dell’Ugl in Sicilia e Responsabile della comunicazione. “L’informazione spazzatura oggi identificata come fake news - spiega Virzì - va combattuta insieme, urge una forte azione di contrasto da parte delle autorità preposte al controllo della divulgazione di certe notizie false, bisogna fidarsi solo di fonti autorevoli e attendibili, vi invitiamo pertanto a segnalare tempestivamente le fake news, affidatevi soltanto all’informazione proveniente da giornalisti etici e deontologicamente consapevoli”.