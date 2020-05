"We can do it!", l'omaggio dello street artist TvBoy agli "eroi" in prima linea contro il virus

Una giovane infermiera, con la mascherina sul volto e il braccio destro piegato e con il muscolo contratto, quasi a voler a rappresentare la forza e la resistenza nella battaglia contro il Coronavirus. E’ il soggetto dell’ultima opera dello street artist palermitano TvBoy, realizzata in località ignota ma pubblicata come di consueto sui suoi canali social e accompagnata da uno slogan: “We can do it!”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In occasione della festa dei lavoratori - scrive TvBoy - ecco il mio omaggio a tutti gli operatori sanitari, che in questi mesi non si sono risparmiati e hanno lavorato con coraggio e dedizione, come sempre, anche se noi ci siamo accorti solo adesso dell'importanza fondamentale che hanno nella nostra vita. Sono la categoria di lavoratori a cui per eccellenza va fatto un plauso oggi, insieme alle forza dell'ordine. Rappresentano la forza e la speranza di potercela fare, di poter sconfiggere questo nemico invisibile e tornare alla normalità più forti e motivati di prima".