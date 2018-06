"Rompere il soffitto di cristallo": online l’indagine sugli ostacoli che le donne affrontano al lavoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Se sei una donna impegnata nell'ambito amministrativo o dell'insegnamento, il CEIPES (Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo http://ceipes.org/) ti invita a compilare il seguente questionario online https://goo.gl/forms/gwH15s38tzDf2lZj1 Il questionario, parte integrante del progetto “Breaking the Glass Ceiling for Women Administrators” finanziato dal Programma Erasmus+ per l’azione chiave sull’educazione degli adulti, mira ad individuare quali sono gli ostacoli e le difficoltà (il cosiddetto "Soffitto di cristallo") che le donne affrontano sul posto di lavoro, in particolare, nella situazione in cui l'avanzamento di carriera o il raggiungimento della parità di diritti, viene impedito per discriminazioni che si frappongono come barriere insormontabili.

Il consorzio è composto da 7 partner provenienti da 5 paesi europei: l’Università turca Adan Menders, il Dipartimento dell’Educazione della città di Aydın e l’associazione Aydin kulturel gelisim dernegi, Bragamob dal Portugal, Amics de la Biblioteca de la Fonteta dalla Spagna, Education Mobility Grid dalla Germania e il CEIPES dall’Italia. Il progetto, oltre a produrre un’analisi sullo stato dell’arte di questo fenomeno, creerà corsi di formazione ad hoc per le donne che lavorano in ambito amministrativo e prevederà, inoltre, anche un programma di tutoraggio per le donne che prenderanno parte al corso. Il questionario è in forma anonima e, pertanto, non comprende nessuna diffusione di dati sensibili.

Compilando il questionario, si acconsentirà al trattamento dei dati dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 Regolamento UE GDPR 679/16. Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - http://ceipes.org/privacy/ Per qualsiasi informazione sul progetto contattare Maria Limongelli al seguente indirizzo maria.limongelli@ceipes.org o chiamare il numero 0917848236.

